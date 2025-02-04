Жители почти 200 уфимских домов лишились холодного водоснабжения

Сегодня днем, 4 февраля, жители почти 200 домов в Уфе лишились холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
Возле дома № 9 по улице Некрасова произошла утечка из земли. Для проведения ремонта с 14:30 был отключен водопровод диаметром 150 миллиметров.
Таким образом, без холодной воды остались объекты по адресам:
— улица Некрасова 3д, 3, 5б, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17;
— улица Абаканская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7/2, 6б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14, 15;
— улица Пулеметная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20;
— улица Первая Нагорная 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 17б, 17а, 18, 19а, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 26;
— улица Нечаева 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30б, 31, 31б, 30а, 33, 32, 37, 34, 35а, 35, 37, 36, 43;
— улица Грузинская 1, 3, 5, 7, 7а, 8, 6, 9, 10, 10а, 10б, 11, 13, 14б, 14а, 13/1, 13/2, 16, 18а, 18, 15а, 15б, 15, 28а, 24, 20, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 26а, 26, 32, 34, 36, 38, 30;
— улица Авиаторская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19б, 20, 20а, 21, 22а, 23, 17а, 17б, 29, 29б, 33;
— переулок Абаканский 4 В, 4а, 13, 11;
— улица Павловская 4, 4б, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 10;
— улица Пугачева 316, 318.
«Уфаводоканал» принес гражданам извинения за временные неудобства.
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