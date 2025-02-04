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В Омске в собственность региона передают историческое здание на Ленина

Инициативу поддержал глава Росимущества Вадим Яковенко.

Источник: Комсомольская правда

Историческое здание на улице Ленина, дом 10, перейдет в собственность региона. Здесь располагаются известные на весь город художественные мастерские. О решении передать помещения в собственность региона сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Историческое здание более 12 лет занимают омские художники. Ранее Росимущество расторгло безвозмездный договор аренды и даже выставила художникам счет за использование квадратных метров. Решить вопрос взялся региональный минкульт. Теперь решение о передаче помещения в областную собственность принято, а значит, омские художники не останутся на улице.

Здание является объектом культурного наследия (в 1879—1882 годах здесь находилась первая женская гимназия) и нуждается в ремонте. Региональные власти готовы обеспечить сохранность мастерских. Теперь, когда квадратные метры художников будут переданы в собственность Омской области, сделать это будет проще.

Ранее мы писали, что омский художник Георгий Кичигин подарил местным музеям картины на общую сумму 7 млн рублей.