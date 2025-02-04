В Омске в собственность региона передают историческое здание на Ленина

Историческое здание более 12 лет занимают омские художники. Ранее Росимущество расторгло безвозмездный договор аренды и даже выставила художникам счет за использование квадратных метров. Решить вопрос взялся региональный минкульт. Теперь решение о передаче помещения в областную собственность принято, а значит, омские художники не останутся на улице.