Синоптики предупредили белорусов о заморозках до −13 ночью 5 февраля

В Беларуси столбики термометров опустятся до −13 градусов ночью в среду, 5 февраля, сообщает pogoda.by.
В целом 5 февраля белорусскую погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась во влажной воздушной массе.
В течение суток ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой кратковременный снег, на отдельных участках — гололедица. В ночные часы и с утра в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер будет неустойчивым от слабого до умеренного с порывами до 3 — 8 метров в секунду.
Ночью похолодает до −4 — −10 градусов, а при прояснениях ожидается мороз около до −13. При этом по западу страны ночью будет примерно 0 — −3 градуса, а днем до +4 выше ноля. В среднем по стране днем 5 февраля будет около −3 — +2 градуса.
Еще продажи нового седана Geely Preface стартуют в Беларуси в ближайшее время.