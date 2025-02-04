Синоптики предупредили белорусов о заморозках до −13 ночью 5 февраля

Ночью похолодает до −4 — −10 градусов, а при прояснениях ожидается мороз около до −13. При этом по западу страны ночью будет примерно 0 — −3 градуса, а днем до +4 выше ноля. В среднем по стране днем 5 февраля будет около −3 — +2 градуса.