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Самые редкие и популярные детские имена назвали в Крыму

Всего в республике в прошлом году родились более 16 тысяч малышей.

В прошлом году в Крыму родились 8 510 мальчиков и 7 698 девочек. Зарегистрировано 235 двоен и три тройни, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на минюст республики.

Самыми популярными именами для малышей стали Артем, Михаил, Александр, Дарья, Мария и София.

Но некоторые родители назвали сыновей и дочерей оригинально. Среди наиболее редких оказались такие имена, как Разваит, Табрез, Турпал-Али, Абубакр, Амр, Каталеа, Северьян, Ниса, Кайс. Русалина, Мера, Ивианна, Цветомира и Рада-Рамира.

Больше всего рождений записей актов о рождении сделано в Симферополе — 4278.