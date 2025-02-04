Самые редкие и популярные детские имена назвали в Крыму

В прошлом году в Крыму родились 8 510 мальчиков и 7 698 девочек. Зарегистрировано 235 двоен и три тройни, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на минюст республики.
Самыми популярными именами для малышей стали Артем, Михаил, Александр, Дарья, Мария и София.
Но некоторые родители назвали сыновей и дочерей оригинально. Среди наиболее редких оказались такие имена, как Разваит, Табрез, Турпал-Али, Абубакр, Амр, Каталеа, Северьян, Ниса, Кайс. Русалина, Мера, Ивианна, Цветомира и Рада-Рамира.
Больше всего рождений записей актов о рождении сделано в Симферополе — 4278.