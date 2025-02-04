В Воронеже январь побил температурные рекорды за 150 лет

Аномальная жара 2024 года была вызвана эффектом Эль-Ниньо — повышением температуры поверхностных вод в Тихом океане. Это явление длилось с мая 2023 по апрель 2024 года, и его последствия продолжали влиять на глобальные температуры, сделав 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений.