В Воронеже январь побил температурные рекорды за 150 лет

Январь 2025 года стал самым теплым в Воронежской области за последние 150 лет, рассказали синоптики корреспонденту vrn.aif.ru.
Среднемесячная температура составила +0,4 градуса, что на 6,4 градуса выше климатической нормы, составляющей −6 градусов.
Гидрометцентр прогнозирует, что 2025 год может стать одним из самых жарких в истории.
По предварительным прогнозам, 2025 год может войти в число пяти, а возможно, и трех самых жарких лет на планете. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд подчеркнул, что подобные прогнозы требуют уточнения в середине года и пока напоминают прогнозы инфляции, к которым сейчас не стоит относиться слишком серьезно.
Аномальная жара 2024 года была вызвана эффектом Эль-Ниньо — повышением температуры поверхностных вод в Тихом океане. Это явление длилось с мая 2023 по апрель 2024 года, и его последствия продолжали влиять на глобальные температуры, сделав 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений.
Сейчас Эль-Ниньо сменился Ла-Нинья, характеризующимся снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Однако, по предварительным прогнозам, Ла-Нинья будет непродолжительным и уже в апреле 2025 года перейдет в нейтральную фазу.