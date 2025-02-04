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В Воронеже январь побил температурные рекорды за 150 лет

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 43% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: АиФ Воронеж

Январь 2025 года стал самым теплым в Воронежской области за последние 150 лет, рассказали синоптики корреспонденту vrn.aif.ru.

Среднемесячная температура составила +0,4 градуса, что на 6,4 градуса выше климатической нормы, составляющей −6 градусов.

Самым холодным днем месяца стало 6 января, а самым теплым — 9 января.

Гидрометцентр прогнозирует, что 2025 год может стать одним из самых жарких в истории.

По предварительным прогнозам, 2025 год может войти в число пяти, а возможно, и трех самых жарких лет на планете. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд подчеркнул, что подобные прогнозы требуют уточнения в середине года и пока напоминают прогнозы инфляции, к которым сейчас не стоит относиться слишком серьезно.

Аномальная жара 2024 года была вызвана эффектом Эль-Ниньо — повышением температуры поверхностных вод в Тихом океане. Это явление длилось с мая 2023 по апрель 2024 года, и его последствия продолжали влиять на глобальные температуры, сделав 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений.

Сейчас Эль-Ниньо сменился Ла-Нинья, характеризующимся снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Однако, по предварительным прогнозам, Ла-Нинья будет непродолжительным и уже в апреле 2025 года перейдет в нейтральную фазу.