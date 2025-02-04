В Калининграде скончалась экс-директор лицея № 49 Людмила Осипова

Людмила Осипова начала свою педагогическую деятельность в 1968 году учителем литературы в средней школе № 6 Черняховска. С 1970 по 1974-й работала инспектором ОБЛОНО, с 1974-го преподавала русский язык и литературу в средней школе № 49 Калининграда, которую возглавила в 1988 году. На протяжении 30 лет много усилий и труда прикладывала к тому, чтобы сделать школу многопрофильным лицеем, работала над тем, чтобы лицей был лучшим учреждением региона, опорной площадкой по приоритетным направлениям развития образования, укрепляла педагогический потенциал лицея, тесно взаимодействуя с вузами и другими организациями-партнёрами. Ей удавалось добиваться высоких результатов, которые показывали выпускники и педагоги лицея. Людмиле Осиповой присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. В 2008 году одна из первых в Калининградской области награждена медалью «Патриот России» за огромный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения.