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Огромное дерево рухнуло на машину в Ростове-на-Дону

На улице Можайского в Ростове дерево упало на припаркованную машину.
Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Ростова-на-Дону огромное дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Ветви и ствол убрали с машины спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.

Как уточнили в ведомстве, инцидент с падением дерева произошел в районе Можайского, 36. Упавший ствол распилили на части и оттащили в сторону.

По Ростову-на-Дону к этому моменту произошло падение 129 деревьев. Больше всего подобных случаев зафиксировали в Советском и Октябрьском районах.

Жителям города советуют во время непогоды и снегопада держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Также лучше не парковать машины рядом с шаткими конструкциями и дорожными знаками.