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В Татарстане робот-хирург проведет 100 онкологических операций

В Татарстане робот-хирург в Республиканском клиническом онкодиспансере (РКОД) выполнит 100 операций. Об этом на пресс-конференции заявил главврач РКОД Ильгиз Хадиятов.

Источник: Комсомольская правда

Для этого подготовку пошли четыре бригады татарстанский врачей. Скоро они пройдут еще одно обучение в Боткинской больнице. Стоимость одной подобной операции — около 380 тысяч рублей из-за дороговизны расходных материалов. Правительство выделило дополнительно 100 квот по высокотехнологичной медицинской помощи.

Операции роботом-хирургом выполняются с минимальной травматичностью и с высокой точностью. Уже прошли две операции по удалению злокачественных новообразований предстательной железы. В дальнейшем планируют провести операции на кишечнике.

Ранее стало известно, какими видами рака чаще всего болеют жители Татарстана.

медицина