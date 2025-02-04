В Татарстане робот-хирург проведет 100 онкологических операций

Для этого подготовку пошли четыре бригады татарстанский врачей. Скоро они пройдут еще одно обучение в Боткинской больнице. Стоимость одной подобной операции — около 380 тысяч рублей из-за дороговизны расходных материалов. Правительство выделило дополнительно 100 квот по высокотехнологичной медицинской помощи.
Операции роботом-хирургом выполняются с минимальной травматичностью и с высокой точностью. Уже прошли две операции по удалению злокачественных новообразований предстательной железы. В дальнейшем планируют провести операции на кишечнике.
Ранее стало известно, какими видами рака чаще всего болеют жители Татарстана.