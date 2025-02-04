В Ростове выявили 1,5 тысячи случаев незаконного коммерческого потребления электроэнергии за год

С 1 180 нарушителями компания заключила договоры электроснажения по корректным тарифам. Остальные получили официальные оферты. В случае отказа энергетики передадут материалы в суд — чтобы взыскать задолженность. В этом случае потребителю также придется оплачивать судебные издержки, размер которых в последнее время значительно вырос.