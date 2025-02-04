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В Ростове выявили 1,5 тысячи случаев незаконного коммерческого потребления электроэнергии за год

В десять раз выросло число случаев, когда предприниматели используют электроэнергию по бытовым тарифам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове энергетики выявили 1,5 тысячи случаев, когда коммерческие объекты незаконно потребляли электроэнергию. Число таких нарушений выросло в десять раз по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Специалисты проверили шесть тысяч потребителей. Среди них оказались организации, которые используют электроэнергию по тарифам для бытовых нужд. Среди них — магазины, автомастерские, салоны красоты, гостевые дома и другие объекты.

С 1 180 нарушителями компания заключила договоры электроснажения по корректным тарифам. Остальные получили официальные оферты. В случае отказа энергетики передадут материалы в суд — чтобы взыскать задолженность. В этом случае потребителю также придется оплачивать судебные издержки, размер которых в последнее время значительно вырос.

— В настоящий момент в судах рассматриваются 80 дел в отношении тех, кто проигнорировал предложение, — прокомментировали энергетики.

Предпринимателей призвали привести договорные отношения в соответствие с реальным потреблением и отплачивать электроэнергию по верным тарифам. Заключить договор можно в центрах обслуживания «ТНС энерго Ростов».