Поезд Победы прибудет в Нижний Новгород 9 февраля

Стали известны даты, когда «Поезд Победы» сделает остановку в Нижегородской области. В наш регион уникальный музей на колёсах прибудет 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе НРО ВОД «Волонтёры Победы».
Пятницу, 7 февраля, и в субботу, 8 февраля, посетить выставку смогут жители Дзержинска. А уже 9 февраля иммерсивная передвижная экспозиция прибудет в столицу Приволжья. Поезд пробудет в Нижнем Новгороде до 12 февраля.
Гости смогут посетить 10 вагонов, которые рассказывают о главных вехах Великой Отечественной войны. Чтобы создать максимально эффект присутствия, в вагонах действуют разнообразные мультимедийные элементы: панорамы, интерактивные площадки. Также для уникального музея собрали множество фотографий тех времен, личные вещи советских солдат, детали военного быта. С 2023 года появился новый вагон, который посвящён трибуналам.
Посетить «Поезд Победы» может любой желающий бесплатно. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Для детей младше 12 лет отдельный электронный билет не нужен. Ребёнок может пройти по одному билету с взрослым сопровождающим. Регистрация для посещения открывается за сутки до прибытия поезда в регион. Билеты заканчиваются быстро.
Ранее мы сообщали. что нижегородцы стали рекордсменами по скорости регистрации на посещение «Поезда Деда Мороза». Билеты на экскурсии разошлись за 42 секунды.
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