Поезд Победы прибудет в Нижний Новгород 9 февраля

Посетить «Поезд Победы» может любой желающий бесплатно. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. Для детей младше 12 лет отдельный электронный билет не нужен. Ребёнок может пройти по одному билету с взрослым сопровождающим. Регистрация для посещения открывается за сутки до прибытия поезда в регион. Билеты заканчиваются быстро.