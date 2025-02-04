В южных районах Воронежской области начался снегопад

Обещанный синоптиками снегопад уже начался в южных районах области. Снежный циклон наступает на наш регион с северо-запада и обещает метели, а местами — даже заносы.
Про данным ГИБДД в городе Новохопёрске к 16 часам 4 февраля на дорогах уже образовался плотный снежный накат, и осадки в виде снега продолжаются.
Снегопад отмечается и в Богучарском районе. Пока в виде мелкого снега. Но дорожная обстановка также ухудшается из-за мокрого асфальта.
Мелкий снег начался в 15 часов и в Воронеже.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения, снизить скорость, не совершать резких маневров, увеличить дистанцию до других участников дорожного движения. И водителям, и пешеходам надо быть острожными на улицах.