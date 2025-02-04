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В южных районах Воронежской области начался снегопад

Госавтоинспекторы предупреждают об ухудшении обстановки на дорогах.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 43% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Обещанный синоптиками снегопад уже начался в южных районах области. Снежный циклон наступает на наш регион с северо-запада и обещает метели, а местами — даже заносы.

Про данным ГИБДД в городе Новохопёрске к 16 часам 4 февраля на дорогах уже образовался плотный снежный накат, и осадки в виде снега продолжаются.

Снегопад отмечается и в Богучарском районе. Пока в виде мелкого снега. Но дорожная обстановка также ухудшается из-за мокрого асфальта.

Мелкий снег начался в 15 часов и в Воронеже.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения, снизить скорость, не совершать резких маневров, увеличить дистанцию до других участников дорожного движения. И водителям, и пешеходам надо быть острожными на улицах.