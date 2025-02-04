Один из пунктов пропуска закроют на границе Казахстана и Узбекистана

«В связи с закрытием узбекской стороной для завершения строительства пункта пропуска “Гишт-Куприк” на 4 месяца, с 5 февраля также закрывается пункт пропуска “Жибек Жолы” на казахстанской стороне», — сообщили в Комитете госдоходов.