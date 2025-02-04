Один из пунктов пропуска закроют на границе Казахстана и Узбекистана

С 5 февраля в Казахстане закроют пункт пропуска через границу с Узбекистаном — «Жибек Жолы», передаёт BaigeNews.kz.
«В связи с закрытием узбекской стороной для завершения строительства пункта пропуска “Гишт-Куприк” на 4 месяца, с 5 февраля также закрывается пункт пропуска “Жибек Жолы” на казахстанской стороне», — сообщили в Комитете госдоходов.
Гражданам, пересекающим границу через эти пункты пропуска в пешем порядке и на транспортных средствах для личного пользования, необходимо пересмотреть маршруты.
Пешеходный переход будет осуществляться через пункты пропуска «Капланбек», «Б. Конысбаева» и контрольно-пропускные пункты «Сырдарья» и «Целинный».
Перемещение грузовых автотранспортных средств будет осуществляться через пункты пропуска «Б. Конысбаева», «Атамекен», «Казыгурт» и «Тажен».
Перемещение железнодорожного транспорта — через железнодорожные пункты пропуска «Сарыагаш» и «Бейнеу».