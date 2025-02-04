Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря

«Проведено около тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», — говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно ведут контроль в зоне ЧС. На данный момент взято уже 6,3 тысяч проб воздуха, 2,2 тысяч проб питьевой воды, проведено 2,7 тысяч исследований песка и 950 — морской воды. Специалисты взяли на анализ около пятисот готовых блюд на объектах общепита.
«По состоянию на сегодняшний день превышений норм не зафиксировано, за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке», — резюмировали в Роспотребнадзоре.
Для оценки рисков и предупреждения негативного воздействия на здоровье граждан создан научный консорциум, в который вошли научные организации, исследовательские институты нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии РАН, университеты. Консорциум возглавил Федеральный научный центр гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.
Согласно утренней сводке МЧС, в Крыму за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии. От следов мазута очищено больше двухсот километров берега. В севастопольском регионе сотрудники спасательного ведомства обследуют 165 километров берега. Уже собрано 640 тонн загрязнений, из которых 620 тонн вывезено.
Накануне новые выбросы мазута зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.