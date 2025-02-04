Тысячи исследований: можно ли есть рыбу из Черного моря

Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно ведут контроль в зоне ЧС. На данный момент взято уже 6,3 тысяч проб воздуха, 2,2 тысяч проб питьевой воды, проведено 2,7 тысяч исследований песка и 950 — морской воды. Специалисты взяли на анализ около пятисот готовых блюд на объектах общепита.