Врач Сидорова: efruxifermin может перевести цирроз из четвертой стадии в третью

«Важно отметить, что цирроз печени — это комплексный клинико-лабораторный диагноз, при котором печень уже не может выполнять свою функцию. То есть у вас может быть диагностирована стадия фиброза F3-F4 по шкале METAVIR по данным эластометрии, но цирроза не будет, если печень функционирует. Но грань тут очень тонкая, и важно поймать момент, когда фиброз печени не привел к формированию цирроза. Развитие цирроза печени — это длительный процесс, к которому, конечно, может привести метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Более того, она может привести к формированию рака, когда фиброзные узлы перерождаются в онкологические клетки», — рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, младший научный сотрудник отделения пересадки печени НКЦ № 1 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Елизавета Сидорова.