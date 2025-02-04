Ялтинская конференция о судьбе мира и Европы началась 80 лет назад

Поскольку скорый крах нацизма был очевиден, необходимо было понять, как миру и Европе жить дальше. Холодная война еще не началась, но три крупнейших союзника — СССР, США и Великобритания — имели очень разные взгляды на мир. В попытке разрешить эти разногласия и была созвана Ялтинская конференция. 4 февраля 1945 года Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин собрались в Ливадийском дворце, который пережил нацистскую оккупацию почти без повреждений. На нее не позвали Францию, хотя генерал де Голль, под началом которого к моменту высадки в Нормандии была армия из многих сотен тысяч человек, этого требовал. В результате французы саботировали ялтинские решения и старались из принципа проводить свою политику в отношении Германии.