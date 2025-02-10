Еда будущего: будем ли мы есть насекомых и клеить питательные пластыри

«Продукты на основе растительных белков можно уже сегодня встретить на полках магазинов, а вот технологии по производству “клеточного мяса” нуждаются в принципиальном улучшении, чтобы стать доступными. Однако в мире есть страны, где продукты из “лабораторного мяса” одобрены для продажи. Например, США, Сингапур, Израиль. В России промышленное промышленное производство “мяса из пробирки” пока законодательно не разрешено», — резюмирует Федоров.



Не исключено, что это лишь вопрос времени. По прогнозам экспертов, таких продуктов будет становиться все больше. Даже в обычных магазинах мы можем обнаружить несколько видов альтернативного молока и продуктов из растительного мяса.