Стала известна стоимость переработки снега в Уфе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев установил тариф на услугу по приему и переработке снега в Советском районе. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.
Из документа следует, что в сезон 2024−2025 годов тариф на услугу установлен в размере 200,18 рублей за один кубический метр (без НДС). На сегодняшний день в Советском районе действует снегоплавильный пункт на улице Сагита Агиша, который может перерабатывать до трех тысяч кубометров за сутки.
За исполнение постановления будет отвечать глава администрации Советского района Айдар Базгудинов.
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