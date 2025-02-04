Стала известна стоимость переработки снега в Уфе

Из документа следует, что в сезон 2024−2025 годов тариф на услугу установлен в размере 200,18 рублей за один кубический метр (без НДС). На сегодняшний день в Советском районе действует снегоплавильный пункт на улице Сагита Агиша, который может перерабатывать до трех тысяч кубометров за сутки.