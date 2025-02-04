Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили карантин в медучреждениях по гриппу и ОРВИ

В Ростовской области объявили карантин в медучреждениях из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом информирует Роспотребнадзор Ростовской области.

По словам главного санитарного врача области Евгения Ковалева, с начала 2025 года увеличилось число случаев заболевания среди всех возрастных групп, особенно среди детей.

В медицинских и социальных учреждениях введён карантин. Посещать стационарные отделения разрешено только тем, кто ухаживает за тяжелобольными пациентами. Однако для посетителей предусмотрены строгие противоэпидемические меры. Они обязательное носить маски, изменять температуру. А также необходима немедленная изоляция в случае выявления признаков болезни.

В медучреждениях вводится масочный режим, а в амбулаторно-поликлинических учреждениях организуют раздельный прием пациентов с симптомами ОРВИ.

здоровье