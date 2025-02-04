В Ростовской области объявили карантин в медучреждениях по гриппу и ОРВИ

В медицинских и социальных учреждениях введён карантин. Посещать стационарные отделения разрешено только тем, кто ухаживает за тяжелобольными пациентами. Однако для посетителей предусмотрены строгие противоэпидемические меры. Они обязательное носить маски, изменять температуру. А также необходима немедленная изоляция в случае выявления признаков болезни.