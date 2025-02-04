Коронавирусом болеет более половины омичей с признаками ОРВИ

Омский Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по уровню заболеваемости в Омской области вирусными инфекциями за прошлую неделю. Оказалось, что больше половины всех простуд вызваны коронавирусной инфекцией, причем число заболевших растет стремительно.
Доля COVID-19 среди ОРВИ резко возросла и составляет 60,7%. Для сравнения: вирусы гриппа обнаружены в 21,4% случаев (грипп A — 16,0%, грипп B — 5,4%), а другие негриппозные вирусы встречались в 17,9% случаев.
«В пейзаже циркулирующих вирусов в период с 27 января по 2 февраля в Омской области 60,7% составили вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19. Используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — предупредили о необходимости защиты от распространения вирусной инфекции в региональном Роспотребнадзоре.
На особом контроле эпидемиологическая ситуация в школах. При увеличении доли заболевших в классах выше допустимого порога в 20%, рекомендовано отправлять детей на дистанционное обучение. По состоянию на 3 февраля 2025 года в Омской области привито более 920 тысяч человек, в том числе более 280 тысяч детей.
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