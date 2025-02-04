Коронавирусом болеет более половины омичей с признаками ОРВИ

На особом контроле эпидемиологическая ситуация в школах. При увеличении доли заболевших в классах выше допустимого порога в 20%, рекомендовано отправлять детей на дистанционное обучение. По состоянию на 3 февраля 2025 года в Омской области привито более 920 тысяч человек, в том числе более 280 тысяч детей.