Член СПЧ Малькевич заявил о стремлении TikTok к единому стандарту безопасности

Вряд ли TikTok ждет безоблачное будущее: риски, связанные с политическим давлением и контролем данных, все еще высоки. Но, если судить по последним событиям, пользователи не против чуть более строгих правил, лишь бы в сети было понятно, за что приходит бан и почему те или иные темы вдруг становятся токсичными. Пока другие социальные медиа заставляют нас гадать, с каким алгоритмом мы сегодня имеем дело и будет ли он меняться раз в сутки, TikTok хотя бы демонстрирует стремление к единому стандарту безопасности. И это, безусловно, контрастирует с откровенным хаосом, в который превратились традиционные гиганты соцмедиа.