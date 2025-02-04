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Коммунальщики подсчитали, сколько человек живет в общежитиях Минска

Коммунальщики сказали, сколько минчан живут в общежитиях.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько человек живет в общежитиях Минска, пишет БелТА.

Так, на предприятии «Минские городские общежития» рассказали, что в 2024-м удовлетворили 2614 ходатайств о предоставлении мест в столичных общежитиях для работников сторонних организаций. В основном это были сотрудники крупных заводов Минска, систем здравоохранения и образования, ЖКХ.

На начало февраля на балансе коммунального предприятия находится 41 заселенное общежитие. Среди них есть и признанные непригодными для проживания и уже отселенные, большинство из которых снесут. На начало года в минских общежитиях проживало 10 тысяч 113 человек.

Кроме того, в Минске улучшить жилищные условия можно не только за счет общежитий, но и за счет другого государственного жилищного фонда. В частности, на балансе «Минских городских общежитий» — более 17 тысяч квартир из категории социального и арендного жилья.

Тем временем Минстройархитектуры назвало возможность выкупить арендное жилье в Беларуси.

Также Минтруда сказало, можно ли после досрочного выхода вернуться в декретный отпуск.