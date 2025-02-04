Похороны Саркисяна пройдут 7 февраля на Троекуровском кладбище

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел на северо-западе Москвы накануне. Включая Саркисяна в результате взрыва погибли два человека. Основатель батальона «Арбат» скончался в больнице. Кроме этого, ранения получили еще трое человек.