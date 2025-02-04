«Родители должны наблюдать любые изменения». Белорусские онкологи назвали настораживающие симптомы онкологии у детей

В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии назвали первые настораживающие симптомы рака у детей.
— Родители должны наблюдать любые изменения поведения и состояния своего ребенка, — подчеркнули онкологи.
Специалисты заметили, что всегда следует помнить о вероятности развития злокачественного новообразования у ребенка. Также белорусские онкологи сказали о существовании первых настораживающих симптомов онкологии и назвали их.
— Для всех онкологических заболеваний присущ комплекс типичных симптомов, который позволяет диагностировать рак, — заметили специалисты.
Например, такими симптомами являются: ухудшение общего состояния, бледные покровы кожи и симптомы интоксикации, может снижаться вес и быть потеря аппетита, ребенок может внезапно стать более капризным и плаксивым, быстро беспричинно утомляться, будет наблюдаться неконтролируемый подъем температуры.
Онкологи сказали, что по частоте онкозаболеваний у детей чаще всего диагностируют лейкозы, опухоли центральной нервной системы, лимфомы.
Но еще специалисты заметили, что своевременная диагностика и рациональное лечение значительно повышают шансы на выздоровление.
— На нулевой стадии прогноз выживаемости 100% при адекватном лечении, на первой стадии 95%, — подчеркнули в РНПЦ.
Еще онколог сказал, что 60% пациентов с онкологией в Беларуси переживают рубеж в пять лет.