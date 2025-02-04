Когда и как писать объяснительную записку в школу: советы родителям

Если ученик не пришел в школу потому, что проспал, сознательно прогулял занятия или не захотел присутствовать на уроке (например, в день контрольной), такая причина не считается уважительной. Тем не менее даже в подобных случаях рекомендуется предоставить объяснительную записку от родителя. Здесь возможны два варианта: либо указать семейные обстоятельства как предлог, либо честно описать ситуацию, не покрывая проступок ученика.