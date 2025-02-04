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На парковке уфимского ж/д вокзала из-за провала грунта под асфальтом оказалась иномарка

В Уфе перед железнодорожным вокзалом под асфальт провалился Ford Focus.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 4 февраля, в Уфе под землю провалилась иномарка. Об этом сообщили пресс-службы МЧС и городского Управления гражданской защиты.

Примерно в 18:30 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на улице Привокзальная, 3 произошел провал грунта: на парковке железнодорожного вокзала под асфальт провалился Ford Focus.

На место ЧП прибыли сотрудники УГЗ и МЧС, также здесь работают полиция и администрация железнодорожного вокзала. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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