На парковке уфимского ж/д вокзала из-за провала грунта под асфальтом оказалась иномарка

Сегодня вечером, 4 февраля, в Уфе под землю провалилась иномарка. Об этом сообщили пресс-службы МЧС и городского Управления гражданской защиты.
Примерно в 18:30 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на улице Привокзальная, 3 произошел провал грунта: на парковке железнодорожного вокзала под асфальт провалился Ford Focus.
На место ЧП прибыли сотрудники УГЗ и МЧС, также здесь работают полиция и администрация железнодорожного вокзала. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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