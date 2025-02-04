Болельщикам ФК «Ростов» представили новую эмблему в честь юбилея клуба

В ФК «Ростов» представили эмблему, которая была создана в честь 95-летия клуба. Презентацию устроили в социальных сетях.
— Ровно 95 дней остается до юбилея. Начинаем обратный отсчет и презентуем вам эмблему, с которой наша команда проведет весеннюю часть сезона, — говорится в группе VK футбольного клуба «Ростов».
Напомним, ростовский футбольный клуб был основан в мае 1930 года. Изначально команда называлась «Сельмашстрой», потом название изменили. Известно, что в 1950 году ФК впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР, а наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв четвертое место в турнире Первой лиги. Достижение в рамках чемпионата России — второе место за сезон 2015/16 годов.
Клуб также является победителем Первого дивизиона 2008 года и участником 24 турниров розыгрыша Кубка СССР. В сезоне 2016/2017 — участник группового этапа Лиги чемпионов, ⅛ Лиги Европы.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги команда ФК «Ростов» набрала 26 очков после 18 игр. Сейчас клуб занимает седьмую строку в турнирной таблице.