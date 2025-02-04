Болельщикам ФК «Ростов» представили новую эмблему в честь юбилея клуба

Напомним, ростовский футбольный клуб был основан в мае 1930 года. Изначально команда называлась «Сельмашстрой», потом название изменили. Известно, что в 1950 году ФК впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР, а наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв четвертое место в турнире Первой лиги. Достижение в рамках чемпионата России — второе место за сезон 2015/16 годов.