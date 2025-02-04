Минниханов рассказал о ближайших лыжных соревнованиях в Казани

«Снег выпал — лыжне быть! В республику наконец приходит настоящая зима, и сразу несколько мероприятий для любителей лыжного спорта ожидается в ближайшие дни в столице Татарстана. Уже завтра в поселке Мирный стартует чемпионат ПФО по лыжным гонкам, вход для зрителей бесплатный. Болеем за наших — республику представят 36 спортсменов!» — написал он в посте.