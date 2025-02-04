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Минниханов рассказал о ближайших лыжных соревнованиях в Казани

Уже 5 февраля в поселке Мирный (Казань) начнется чемпионат ПФО по лыжным гонкам, куда зрители смогут попасть бесплатно. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

«Снег выпал — лыжне быть! В республику наконец приходит настоящая зима, и сразу несколько мероприятий для любителей лыжного спорта ожидается в ближайшие дни в столице Татарстана. Уже завтра в поселке Мирный стартует чемпионат ПФО по лыжным гонкам, вход для зрителей бесплатный. Болеем за наших — республику представят 36 спортсменов!» — написал он в посте.

Также в Казани на выходных пройдет Всероссийская «Лыжня России».

«А в выходные Татарстан ждет уже 43-я по счету Всероссийская “Лыжня России”, стартовые комплекты желающие поучаствовать могут получить на Центральном стадионе при наличии медицинской справки», — рассказал руководитель республики.