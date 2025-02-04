Последние новости к вечеру 4 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 февраля 2025 года.
Песков оценил предложение Трампа по металлам Украины
Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Украины и США по редкоземельным металлам оказанием помощи на коммерческой основе Он добавил, что лучший способ способствовать завершению конфликта — это прекратить помощь.
Военные РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, производствам беспилотников и складам боеприпасов. Также были поражены скопления техники и живой силы.
Китай ввел ответные меры на американские пошлины
Сборную России по хоккею не допустили до ЧМ 2026 года
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) оставил в силе отстранение сборной России от международных турниров, включая ЧМ-2026. ФХР пыталась добиться возвращения команды, но IIHF не изменила решения.
Экс-генсек НАТО Столтенберг станет министром финансов Норвегии
Бывший генсек НАТО и экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг займет пост министра финансов страны. Рабочая партия Норвегии, которую он возглавлял с 2002 по 2014 год, сейчас переживает тяжелый кризис.