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Последние новости к вечеру 4 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 4 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 4 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 февраля 2025 года.

Песков оценил предложение Трампа по металлам Украины

Источник: AP 2024

Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Украины и США по редкоземельным металлам оказанием помощи на коммерческой основе Он добавил, что лучший способ способствовать завершению конфликта — это прекратить помощь.

Военные РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, производствам беспилотников и складам боеприпасов. Также были поражены скопления техники и живой силы.

Китай ввел ответные меры на американские пошлины

Источник: AP 2024

Китай вводит 15% пошлины на уголь и СПГ из США, а также 10% на сырую нефть, сельхозтехнику и автомобили. Пекин обвинил Вашингтон в нарушении правил ВТО и подал жалобу в механизм разрешения споров организации.

Сборную России по хоккею не допустили до ЧМ 2026 года

Источник: Reuters

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) оставил в силе отстранение сборной России от международных турниров, включая ЧМ-2026. ФХР пыталась добиться возвращения команды, но IIHF не изменила решения.

Экс-генсек НАТО Столтенберг станет министром финансов Норвегии

Источник: AP 2024

Бывший генсек НАТО и экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг займет пост министра финансов страны. Рабочая партия Норвегии, которую он возглавлял с 2002 по 2014 год, сейчас переживает тяжелый кризис.