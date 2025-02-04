Минздрав: зарплата сестринскому персоналу в 2025 повысится за счет надбавок

Зарплату сестринского персонала, который работает в клиниках Беларуси, в 2025 году планируют повысить за счет увеличения надбавок, сообщает БелТА со ссылкой на замминистра здравоохранения Александра Старовойтова.
Замминистра сослался на постановление Минздрава № 9 от 24 января 2025 года, где есть посыл, что за счет надбавок материально стимулировать будут медработников, которые несут самую тяжелую нагрузку. В их числе анестезиологи-реаниматологи, врачи «скорой», врачи общей практики.
Что касается медсестер, то, по словам Александра Старовойтова, в дальнейшем планируется повышение зарплаты и им.
«Данная стратегия будет продолжаться на протяжении этого года», — отметил замминистра.
Кстати, медикам нередко предоставляют арендное жилье. Министерство ЖКХ назвало условия предоставления жилья «по работе»: «Недорого, но только на время работы служащих и рабочих, которых не хватает» (здесь подробнее).
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