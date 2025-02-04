Минздрав: зарплата сестринскому персоналу в 2025 повысится за счет надбавок

Замминистра сослался на постановление Минздрава № 9 от 24 января 2025 года, где есть посыл, что за счет надбавок материально стимулировать будут медработников, которые несут самую тяжелую нагрузку. В их числе анестезиологи-реаниматологи, врачи «скорой», врачи общей практики.