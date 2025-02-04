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Минздрав: зарплата сестринскому персоналу в 2025 повысится за счет надбавок

Минздрав сказал о повышении зарплат медсестрам и медбратьям в 2025 году за счет повышения надбавок.

Источник: Комсомольская правда

Зарплату сестринского персонала, который работает в клиниках Беларуси, в 2025 году планируют повысить за счет увеличения надбавок, сообщает БелТА со ссылкой на замминистра здравоохранения Александра Старовойтова.

Замминистра сослался на постановление Минздрава № 9 от 24 января 2025 года, где есть посыл, что за счет надбавок материально стимулировать будут медработников, которые несут самую тяжелую нагрузку. В их числе анестезиологи-реаниматологи, врачи «скорой», врачи общей практики.

Что касается медсестер, то, по словам Александра Старовойтова, в дальнейшем планируется повышение зарплаты и им.

«Данная стратегия будет продолжаться на протяжении этого года», — отметил замминистра.

Кстати, медикам нередко предоставляют арендное жилье. Министерство ЖКХ назвало условия предоставления жилья «по работе»: «Недорого, но только на время работы служащих и рабочих, которых не хватает» (здесь подробнее).

Мы писали, что белорусский онколог сказал, что около 60% онкопациентов переживают пятилетний рубеж (подробности здесь).