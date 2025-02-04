Готов на 50%: движение транспорта по ремонтируемому арочному мосту в Уфе планируют запустить уже через 7 месяцев

Капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского наполовину завершен. Движение транспорта по объекту, которому в этому году исполняется 69 лет, планируют запустить уже через семь месяцев — в сентябре. Об этом сообщил заместитель начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Евгений Кулешов.
Весь металл для моста, по словам чиновника, закуплен в полном объеме. Часть уже собрана, а еще одна часть перед монтажом находится на складе временного хранения. Готовность металлоконструкций составляет 78%, то есть, 522 метра мостового сооружения из 672 уже собрано.
Архитектурный облик моста, который за десятки лет стал символом Уфы и ее визитной карточкой, как заверили власти, будет сохранен. Металлоконструкции под арку уже изготовили. Ее начнут монтировать после устройства пролетного строения на пролете 9−10.
Арочный мост строители относят к уникальным и сложным объектам. Перед возведением нового сооружения рабочим было необходимо демонтировать обветшалые конструкции старого объекта.
— Они были непредсказуемые и привлекались уникальные организации в единственном своем роде в Российской Федерации, которые отслеживали путем установления датчиков мониторинга при демонтаже как старой арки, так и старого пролетного строения, — поведал директор мостоотряда № 30 филиала АО «Уралмостострой» Василий Чекуров.
На сегодняшний день из четырех тысяч тонн основных металлоконструкций пролетного строения моста было смонтировано порядка трех тысяч. Их поставляли из двух российских заводов: на пойменную часть из Курганской области, на арочную — из Тюмени.
Как заверяют специалисты, после ввода в эксплуатацию мост прослужит не менее полувека.
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