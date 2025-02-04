Готов на 50%: движение транспорта по ремонтируемому арочному мосту в Уфе планируют запустить уже через 7 месяцев

Капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского наполовину завершен. Движение транспорта по объекту, которому в этому году исполняется 69 лет, планируют запустить уже через семь месяцев — в сентябре. Об этом сообщил заместитель начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Евгений Кулешов.