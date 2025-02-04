Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онкологи перечислили самые распространенные виды рака в Ростовской области

Названы самые распространенные виды онкологии у мужчин и женщин в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии перечислили самые распространенные виды рака в Ростовской области и Южном федеральном округе. Специалисты представили данные по итогам 2024 года.

У мужчин чаще всего выявляли рак предстательной железы. На втором месте по распространенности — рак легких, на третьем — рак кожи.

— У женщин на первом месте — рак молочной железы, на втором — рак кожи, на третьем — рак тела матки, — рассказал генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России Олег Кит.

Онкологи напоминают: на ранних стадиях большинство видов рака в 90% случаев излечимы. При этом на первой и второй стадиях заболевания не проявляются. Выявить новообразования помогают профилактические осмотры и обследования, диспансеризация.