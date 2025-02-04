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Председатель городской Думы — глава Ростова-на-Дону планирует уйти в отставку

В гордуме Ростова объяснили сообщения о планируемой отставке Зинаиды Неярохиной.

Источник: Комсомольская правда

Председатель городской Думы — глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина планирует уйти в отставку на предстоящем заседании гордумы. Об этом она сообщила в ходе депутатских слушаний.

Решение связано с необходимостью запуска процедуры отбора на должность главы города Ростова-на-Дону.

— Согласно изменениям, вступившим в силу с января 2025 года, после ухода в отставку председателя городской Думы — главы Ростова-на-Дону депутатам предстоит избрать председателя гордумы, а также по результатам конкурса — главу Ростова-на-Дону, — разъяснили в пресс-службе городской Думы донской столицы.

Напомним, очередное заседание Ростовской-на-Дону городской Думы состоится 11 февраля.