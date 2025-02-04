На Крым обрушится ураганный ветер и снегопады

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6, 7, 8 и 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с, порывы до 25 м/с. Днем 6, ночью 7 февраля мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица», — сказано в сообщении.
В этой связи спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения коммунальных аварий. Возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, возможны обрывы линий электропередач.
Сильные снегопады и метели в Крым принесет северо-восточный ветер, поясняла ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Наиболее интенсивный снег ожидается днем шестого и ночью седьмого февраля.