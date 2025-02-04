На Крым обрушится ураганный ветер и снегопады

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму с 6 по 9 февраля из-за сильного ветра, снега, метели и гололедицы. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.