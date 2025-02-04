На юге России вдвое увеличился спрос на доставку банковских карт

В России активно растет спрос на онлайн-заказы и доставки банковских карт. За последние пять лет этот сегмент увеличился на 50 процентов.
По данным аналитиков Сбера, в прошлом году по числу заявок Краснодар вошел в тройку городов-лидеров в РФ. На первом и втором местах — Москва и Санкт-Петербург соответственно.
В целом же спрос на доставку карт в 44 южных городах России увеличился почти на 50%.
Периоды с конца декабря и начала января, отпускные месяцы с июня по август, а также сентябрь стали пиковыми по числу запросов на такую услугу.
В пятерку регионов-лидеров по количеству доставленных карт вошли Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан и Кабардино-Балкария. Крым среди всех южных регионов страны лидировал в 2024-м году по динамике роста спроса, особенно активно — в первом полугодии.
Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— У южан укрепляется потребительская привычка пользования доставкой. Все чаще они делают выбор в пользу экономии времени. В прошлом году жителям и гостям южных регионов России доставлены 130 тысяч карт, даны свыше 100 тысяч консультаций. К примеру, в зимний и весенний периоды из-за роста сезонных заболеваний среди людей пенсионного возраста характерен тренд на доставку карт им домой. Также растет спрос на доставку родителям в офис детских карт, — прокомментировала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.
Чаще всего заказывают доставку карт южане в возрасте от 20 до 39 лет. Они же — самые активные пользователи безналичных платежей. По данным исследования специальной лаборатории, эта возрастная группа при безналичном расчете тратит в среднем 53 тысячи рублей в месяц. У людей в возрасте от 15 до 19 лет, а также от 75 до 79 лет онлайн-платежи выходят на сумму 23 800 и 23 900 рублей соответственно.
Аналитики также отметили, что подростки на контент и СМИ тратят больше в 4 раза, а также на 71% чаще посещают общепит, чем люди средних лет. В бюджете 40−64-летних на 4−16% больше доля расходов на строительство и ремонт. После 65 лет удваиваются траты на здоровье и на 47% растут расходы на еду.