На юге России вдвое увеличился спрос на доставку банковских карт

Чаще всего заказывают доставку карт южане в возрасте от 20 до 39 лет. Они же — самые активные пользователи безналичных платежей. По данным исследования специальной лаборатории, эта возрастная группа при безналичном расчете тратит в среднем 53 тысячи рублей в месяц. У людей в возрасте от 15 до 19 лет, а также от 75 до 79 лет онлайн-платежи выходят на сумму 23 800 и 23 900 рублей соответственно.