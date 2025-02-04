Температура выше климатической нормы установится в феврале в Нижегородской области

Кроме того, прошедший январь в Нижегородской области синоптики оценили как аномально тёплый. Средняя температура превышала климатические значения на 7−10 градусов, а в отдельные периоды достигала даже 12−14 градусов. Отмечается, что январь текущего года занял второе место в рейтинге самых тёплых январей, начиная с 1834 года. Рекордсменом стал январь 2020 года. Тогда средняя месячная температура была на 0,3 градуса выше.