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Температура выше климатической нормы установится в феврале в Нижегородской области

В начале февраля в Нижегородской области установится температура воздуха выше климатической нормы. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 43% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным Гидрометцентра, с 1 по 10 февраля средняя декадная температура воздуха в регионе составит от −1 до −3 градусов. Этот показатель на 8−9 градусов выше средних многолетних значений.

Кроме того, прошедший январь в Нижегородской области синоптики оценили как аномально тёплый. Средняя температура превышала климатические значения на 7−10 градусов, а в отдельные периоды достигала даже 12−14 градусов. Отмечается, что январь текущего года занял второе место в рейтинге самых тёплых январей, начиная с 1834 года. Рекордсменом стал январь 2020 года. Тогда средняя месячная температура была на 0,3 градуса выше.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад идет на Нижегородскую область.