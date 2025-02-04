Mash: взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве мог устроить террорист-смертник

Возможным убийцей-смертником мог оказаться причастный к элитным войскам 55-летний мужчина, сообщили источники Telegram-канала «112». По их информации, его звали Парур К., а на левой ноге у него была татуировка в виде меча. По словам собеседников издания, это и может говорить о принадлежности к десантным или другим элитным родам войск.