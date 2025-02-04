13-летняя девочка без вести пропала в Благовещенске

Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно с сегодняшнего дня, она ушла из дома и все еще не вернулась обратно. У школьницы рост 140 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые с осветленными прядями волосы и карие глаза. Она была одета в белую куртку, черные штаны, белые ботинки и черную шапку с помпоном.