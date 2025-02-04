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Медовый закат. Посмотрите, как солнце красит Петербург

Петербург 4 февраля встретил вечер, любуясь почти ясным небом и купаясь в лучах закатного солнца. Если вы пропустили эту красоту, насладитесь ею вместе с «Фонтанкой».

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Во второй половине дня вторника в Петербурге совсем распогодилось, и горожане смогли увидеть оранжевое закатное небо во всей его красе. Улицы на фото будто в меду, а облака пара напоминают, что в город вернулась настоящая зима и даже успела насыпать немного снега.

Лед, однако, еще не успел встать на реках, и сегодняшним закатом можно было любоваться еще и в отражении. А мы напомним, что выходить на лед в Петербурге запрещено до 27 февраля — это опасно для жизни.

Вечером и ночью в городе продолжит холодать. Ночь с 4 на 5 февраля, как ожидают синоптики, станет самой холодной на этой неделе.