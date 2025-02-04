Омские власти смогут отреставрировать аварийные причалы у Речного вокзала

Омская область получит в собственность аварийные причалы у Речного вокзала. Договоренность об этом достигнута сегодня в ходе встречи Виталия Хоценко с главой Росимущества Вадимом Яковенко. Она состоялась в Москве.
Причалы находились в аварийном состоянии многие годы. Отремонтировать их мешало то, что они относились к федеральному имуществу. Передача причалов в региональную собственность позволит определить механизм восстановления и реконструкции причальных стенок, чтобы улучшить безопасность и благоустроить зону набережной для омичей.
На данный момент гидротехнические сооружения включены в программу приватизации федерального имущества.
Ранее мы рассказывали, что в региональную собственность передадут историческое здание на Ленина.