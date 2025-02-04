Омские власти смогут отреставрировать аварийные причалы у Речного вокзала

Причалы находились в аварийном состоянии многие годы. Отремонтировать их мешало то, что они относились к федеральному имуществу. Передача причалов в региональную собственность позволит определить механизм восстановления и реконструкции причальных стенок, чтобы улучшить безопасность и благоустроить зону набережной для омичей.