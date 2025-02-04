Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские власти смогут отреставрировать аварийные причалы у Речного вокзала

Договоренность достигнута сегодня в ходе встречи Виталия Хоценко с главой Росимущества.
Источник: Комсомольская правда

Омская область получит в собственность аварийные причалы у Речного вокзала. Договоренность об этом достигнута сегодня в ходе встречи Виталия Хоценко с главой Росимущества Вадимом Яковенко. Она состоялась в Москве.

Причалы находились в аварийном состоянии многие годы. Отремонтировать их мешало то, что они относились к федеральному имуществу. Передача причалов в региональную собственность позволит определить механизм восстановления и реконструкции причальных стенок, чтобы улучшить безопасность и благоустроить зону набережной для омичей.

На данный момент гидротехнические сооружения включены в программу приватизации федерального имущества.

Ранее мы рассказывали, что в региональную собственность передадут историческое здание на Ленина.