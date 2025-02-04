Глобальное потепление утроит площадь непригодных для жизни регионов Земли

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Климатологи пришли к выводу, что площадь непригодных для жизни человека регионов Земли вырастет примерно в три раза в том случае, если температуры на Земле станут выше доиндустриальных значений на два градуса Цельсия или больше. Об этом сообщила пресс-служба британского Королевского колледжа Лондона (KCL).
«Мы раскрыли крайне опасные для человека последствия того, если прирост средних температур на Земле превысит отметку в два и более градуса Цельсия. Смертельно опасная жара, которая сейчас устанавливается на непродолжительное время в небольшом числе регионов Земли, будет угрожать и жизни молодых людей. В таких условиях даже здоровый человек получит смертельный тепловой удар, если будет долго находиться вне охлаждаемых помещений», — пояснил доцент KCL Том Мэтьюс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, в последние годы климатологи начали опасаться того, что дальнейший рост температур в самых жарких регионах Земли может сделать их непригодными к жизни человека вне стен охлаждаемых помещений. В частности, нечто подобное может произойти уже в ближайшие десятилетия в странах Персидского залива и Южной Азии, где быстрый рост летних температур сопровождается ростом влажности воздуха, мешающей телу человека охлаждаться.
Руководствуясь подобными соображениями, европейские климатологи всесторонне изучили, как будут меняться средние и максимальные летние температуры и влажность в разных регионах Земли в ближайшие десятилетия. Также они изучили, в каких уголках планеты существовали непригодные для жизни человека условия в промежутке между 1994 и 2023 годами с учетом особенностей физиологии молодых и пожилых людей.
Проведенные исследователями расчеты показали, что совокупная площадь всех регионов Земли с периодически непригодным для жизни человека климатом сейчас составляет примерно 1,8%, что сопоставимо по размерам с Германией. Если выбросы парниковых газов продолжатся, а средние температуры на Земле станут выше доиндустриальных значений на два градуса Цельсия, то этот показатель утроится и станет сопоставимым по площади с США. Большая часть этих регионов будет находиться на Ближнем Востоке и севере Африки, в Индии и в южных регионах Австралии.
Если же рост температур продолжится и к концу столетия они будут выше исторических значений на четыре градуса Цельсия, то смертельная жара будет периодически возникать на территории примерно 40% от общей площади суши. В результате этого лишь приполярные регионы и часть умеренного пояса останутся пригодными для жизни человека вне стен охлаждаемых помещений. Это подчеркивает важность борьбы с глобальным потеплением и необходимость максимально быстро сократить выбросы парниковых газов, подытожили ученые.
Климат и экстремальные погодные явления.
В последние годы на Земле значительно участились засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов. Эти же климатические аномалии, как показывают наблюдения медиков, способствуют росту смертности и частоты развития кардиологических и респираторных болезней.