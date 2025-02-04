Глобальное потепление утроит площадь непригодных для жизни регионов Земли

Проведенные исследователями расчеты показали, что совокупная площадь всех регионов Земли с периодически непригодным для жизни человека климатом сейчас составляет примерно 1,8%, что сопоставимо по размерам с Германией. Если выбросы парниковых газов продолжатся, а средние температуры на Земле станут выше доиндустриальных значений на два градуса Цельсия, то этот показатель утроится и станет сопоставимым по площади с США. Большая часть этих регионов будет находиться на Ближнем Востоке и севере Африки, в Индии и в южных регионах Австралии.