На Дону энергетики продолжают восстанавливать электричество из-за непогоды

Снегопад стал причиной перебоев в электроснабжении сразу нескольких муниципалитетах. Сейчас на энергооборудовании работают 122 бригады из 324 человек. Также в восстановлении электроэнергии в домах дончан задействована 141 единица спецтехники. Однако в связи с труднодоступностью некоторых участков и необходимостью проведения сложных ремонтных работ полное восстановление электроснабжения в отдельных населенных пунктах может занять дополнительное время.