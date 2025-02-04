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На Дону энергетики продолжают восстанавливать электричество из-за непогоды

В Ростовской области энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Источник: Комсомольская правда

Донские энергетики продолжают ликвидацию последствий непогоды, восстанавливая электроснабжение в отдельных районах Ростовской области. Об этом сообщили в на сайте регионального правительства.

Снегопад стал причиной перебоев в электроснабжении сразу нескольких муниципалитетах. Сейчас на энергооборудовании работают 122 бригады из 324 человек. Также в восстановлении электроэнергии в домах дончан задействована 141 единица спецтехники. Однако в связи с труднодоступностью некоторых участков и необходимостью проведения сложных ремонтных работ полное восстановление электроснабжения в отдельных населенных пунктах может занять дополнительное время.

Сейчас электричество восстановили в Кагальницком и Белокалитвинском районах, а также в городе Красный Сулин. Работы продолжаются в Первомайском районе Ростова-на-Дону, городе Новочеркасске, а также Аксайском, Октябрьском и Красносулинском районах.