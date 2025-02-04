Диктант «Наука во имя Победы» впервые пойдет в День российской науки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню российской науки, пройдет в субботу, 8 февраля. Очной площадкой выступит Шуваловский корпус Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, сообщила пресс-служба вуза.
Просветительская акция, организуемая в рамках объявленного в РФ президентом Владимиром Путиным в 2022—2031 годах Десятилетия науки и технологий, ориентирована на старшеклассников и студентов.
«В рамках диктанта “Наука во имя Победы” любой желающий может пройти тест из 25 вопросов, посвященных открытиям и достижениям советских ученых, которые помогли добиться победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Среди российских ученых и деятелей науки, которые зачитают вопросы, — ветеран Великой Отечественной войны Нина Данилкович, ректор МГУ Виктор Садовничий, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, актеры Андрей Мерзликин и Алексей Гуськов и другие. Ожидается, что к диктанту также присоединятся вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Для участия в диктанте в очной форме необходимо до 7 февраля зарегистрироваться по ссылке. Доступ к нему также появится на сайте диктант.наука.рф в 10.00 мск 8 февраля.
«Оценка ответов будет проводиться автоматически, а результат придет на указанную при регистрации почту», — сообщили в вузе.
«Ученые — в школы» и онлайн-лекторий.
Программа празднования Дня российской науки в Московском государственном университете, который в этом году отмечает 270-летие, также включает акцию «Ученые — в школы», которая пройдет накануне праздничной даты, 7 февраля.
«Тысячи ученых прочитают лекции в школах по всей России. Акция призвана продемонстрировать новому поколению выдающиеся достижения российской науки, возможности и перспективы самореализации молодежи в научно-технологической сфере. Лекции будут посвящены вкладу отечественных исследователей в развитие мировой науки, основным задачам, стоящим перед современным научным сообществом, а также влиянию научных открытий на нашу повседневную жизнь», — говорится в сообщении.
Акция проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий в РФ, партнерами проекта выступают всероссийский фестиваль «Наука 0+», МГУ имени М. В. Ломоносова, Минобрнауки, Минпросвещения, Российский союз ректоров, РАН, а также ряд российских НИИ и вузов.
Помимо этого, МГУ и проект «Наука 0+» в сотрудничестве с «ВКонтакте» (VK) организуют 7 февраля научно-популярный лекторий в онлайн-формате. В этом году лекции ведущих ученых будут транслироваться в 11 часовых поясах страны. Подробнее о расписании выступлений можно узнать в официальном сообществе вуза (https://vk.com/msu_official). 9 февраля в университете пройдет День открытых дверей.