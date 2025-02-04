Диктант «Наука во имя Победы» впервые пойдет в День российской науки

Среди российских ученых и деятелей науки, которые зачитают вопросы, — ветеран Великой Отечественной войны Нина Данилкович, ректор МГУ Виктор Садовничий, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, актеры Андрей Мерзликин и Алексей Гуськов и другие. Ожидается, что к диктанту также присоединятся вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.