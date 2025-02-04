Как оформить приписное свидетельство в военкомате

В 2025 году приписное свидетельство впервые можно будет получить в электронном формате — но пока только в крупных городах России. Документ вместе с уведомлением о постановке на военный учет в военкомате будет приходить в личный кабинет юношей на портале mos.ru. Что такое приписное свидетельство, как и где могут его получить жители разных регионов и что делать, если документ потерялся, — в материале «Газеты.Ru».
Что такое приписное свидетельство.
Каждый год на срочную службу в России призывается несколько сотен тысяч человек. Перед этим юноши в обязательном порядке становятся на воинский учет и получают приписное свидетельство. Подробно о том, что это за документ и как его получить, рассказал «Газете.Ru» юрист, генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев.
Приписное свидетельство — это документ, который подтверждает постановку гражданина на воинский учет. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, получают юноши в возрасте 16−17 лет после прохождения первоначальной постановки на учет в военном комиссариате.
Регулирует вопросы постановки граждан на воинский учет федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
Как отмечают в пресс-службе Минобороны России, первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится для установления их численности, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня, приобретенной специальности и других параметров.
Кому необходимо приписное свидетельство.
Эксперт обращает внимание, что приписное свидетельство понадобится:
* студентам при поступлении в высшие и средние учебные заведения,
Этот документ остается действительным до получения военного билета или окончательного освобождения от службы.
Как выглядит приписное свидетельство и какую информацию содержит.
Приписное свидетельство — это небольшая книжка голубого цвета с водяными знаками на каждой странице, серией и номером.
Документ содержит:
* ФИО владельца,
Всего категорий годности к военной службе пять:
* А — годен к военной службе. Позволяет призвать юношу к службе в любой вид и род войск.
Как получить приписное свидетельство.
«Порядок получения приписного свидетельства предусматривает приглашение в военкомат. Вначале в школах и колледжах проводят разъяснительные беседы, затем юноши получают повестку», — пояснил Георгий Габолаев.
В пресс-службе Минобороны России отмечают, что граждане вызываются, как правило, по группам или классам в один день. Дни явки военный комиссариат устанавливает по предварительному согласованию с руководителями образовательных учреждений.
Чтобы получить приписное свидетельство, понадобятся документы:
* паспорт гражданина РФ,
При первоначальной постановке на воинский учет проводятся медицинское освидетельствование и психологические тесты.
Комиссией выявляются граждане:
* имеющие основания для освобождения от исполнения воинской обязанности и призыва на военную службу;
Где можно получить приписное свидетельство?
Оформлением приписного свидетельства занимается военный комиссариат по месту регистрации.
После прохождения медкомиссии, в военкомате подготовят личное дело гражданина с основными сведениями. Затем будущим призывникам вручают приписные свидетельства под подпись.
«Если гражданин переехал, но еще не изменил прописку, обращаться нужно в военкомат по старому месту регистрации. В случае смены места жительства требуется перевод личного дела», — обращает внимание юрист.
Трудности при получении приписного свидетельства и как их решать.
Несмотря на простоту процедуры, при получении приписного свидетельства возможны сложности:
Гражданин не получает повестку.
Решение: обратиться в военкомат самостоятельно.
Медкомиссия выявила проблемы со здоровьем.
Решение: пройти дополнительное обследование и предоставить все необходимые документы.
Нет постоянной регистрации.
Решение: предоставить временную регистрацию по месту фактического проживания.
Военкомат затягивает выдачу документа.
Решение: написать заявление в военкомат с требованием выдать приписное или обратиться в прокуратуру.
Электронный формат постановки на воинский учет в Москве.
С 2024 года Москва активно внедряет электронную систему постановки на воинский учет через Госуслуги.
Среди плюсов электронного формата Георгий Габолаев называет:
* онлайн-запись без необходимости долгого ожидания в военкомате,
Минусы:
* все равно необходимо личное посещение военкомата для медкомиссии,
Таким образом, для жителей Москвы и крупных городов цифровизация делает процесс получения приписного свидетельства удобнее, но полностью избежать визита в военкомат пока невозможно.
«Приписное свидетельство — важный документ для юношей, становящихся на воинский учет. Его получение — обязательный этап, влияющий на дальнейшие юридические процедуры (поступление, работа, поездки за границу)», — резюмировал юрист.
Что делать, если потерял приписное свидетельство.
Если приписное свидетельство утеряно, нужно как можно быстрее его восстановить.
Этот документ подлежит замене не только при утере, но и при наличии в нем ошибок или если приписное свидетельство испорчено.
Порядок действий при утере приписного свидетельства:
* обратитесь в военкомат,