Как оформить приписное свидетельство в военкомате

но пока только в крупных городах России. Документ вместе с уведомлением о постановке на военный учет в военкомате будет приходить в личный кабинет юношей на портале mos.ru. Что такое приписное свидетельство, как и где могут его получить жители разных регионов и что делать, если документ потерялся, — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

В 2025 году приписное свидетельство впервые можно будет получить в электронном формате — но пока только в крупных городах России. Документ вместе с уведомлением о постановке на военный учет в военкомате будет приходить в личный кабинет юношей на портале mos.ru. Что такое приписное свидетельство, как и где могут его получить жители разных регионов и что делать, если документ потерялся, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое приписное свидетельство.

Каждый год на срочную службу в России призывается несколько сотен тысяч человек. Перед этим юноши в обязательном порядке становятся на воинский учет и получают приписное свидетельство. Подробно о том, что это за документ и как его получить, рассказал «Газете.Ru» юрист, генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев.

Приписное свидетельство — это документ, который подтверждает постановку гражданина на воинский учет. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, получают юноши в возрасте 16−17 лет после прохождения первоначальной постановки на учет в военном комиссариате.

Регулирует вопросы постановки граждан на воинский учет федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Как отмечают в пресс-службе Минобороны России, первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится для установления их численности, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня, приобретенной специальности и других параметров.

Кому необходимо приписное свидетельство.

Эксперт обращает внимание, что приписное свидетельство понадобится:

* студентам при поступлении в высшие и средние учебные заведения,



* гражданам при официальном трудоустройстве,



* всем молодым людям, которые планируют получать заграничный паспорт до 27 лет,



* лицам, проходящим медицинское обследование в военкомате.

Этот документ остается действительным до получения военного билета или окончательного освобождения от службы.

Как выглядит приписное свидетельство и какую информацию содержит.

Приписное свидетельство — это небольшая книжка голубого цвета с водяными знаками на каждой странице, серией и номером.

Документ содержит:

* ФИО владельца,



* дату и место рождения,



* категорию годности к военной службе (предварительную),



* дату постановки на учет,



* печать военкомата.

Всего категорий годности к военной службе пять:

* А — годен к военной службе. Позволяет призвать юношу к службе в любой вид и род войск.



* Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Призывник, имеющий эту категорию, может служить, но не во всех войсках.



* В — ограниченно годен к военной службе. Эту категорию призывников зачисляют в запас.



* Г — временно не годен к военной службе. С этой категорией годности призывник может претендовать на отсрочку на срок до одного года.



* Д — не годен к военной службе. Обладатели этой категории не служат.

Как получить приписное свидетельство.

«Порядок получения приписного свидетельства предусматривает приглашение в военкомат. Вначале в школах и колледжах проводят разъяснительные беседы, затем юноши получают повестку», — пояснил Георгий Габолаев.

В пресс-службе Минобороны России отмечают, что граждане вызываются, как правило, по группам или классам в один день. Дни явки военный комиссариат устанавливает по предварительному согласованию с руководителями образовательных учреждений.

Чтобы получить приписное свидетельство, понадобятся документы:

* паспорт гражданина РФ,



* свидетельство о рождении,



* фотографии 3×4 (черно-белые или цветные, 2 шт.),



* медицинская карта из поликлиники,



* документы об образовании (если есть).

При первоначальной постановке на воинский учет проводятся медицинское освидетельствование и психологические тесты.

Комиссией выявляются граждане:

* имеющие основания для освобождения от исполнения воинской обязанности и призыва на военную службу;



* не подлежащие призыву на военную службу;



* имеющие основания для предоставления им отсрочки от призыва на военную службу;



* нуждающиеся в медицинском обследовании или лечении. Их могут направлять на дополнительное амбулаторное или стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза либо лечения;



* желающие поступить в военные образовательные учреждения профессионального образования;



* проходящие подготовку в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования по военно-учетным или родственным специальностям;



* годные по состоянию здоровья и другим данным для обучения по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях общественных объединений, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования;



* годные по состоянию здоровья и другим данным для прохождения военной службы в режимных воинских частях;



* желающие заменить военную службу альтернативной гражданской службой и причины, побудившие к этой замене.

Где можно получить приписное свидетельство?

Оформлением приписного свидетельства занимается военный комиссариат по месту регистрации.

После прохождения медкомиссии, в военкомате подготовят личное дело гражданина с основными сведениями. Затем будущим призывникам вручают приписные свидетельства под подпись.

«Если гражданин переехал, но еще не изменил прописку, обращаться нужно в военкомат по старому месту регистрации. В случае смены места жительства требуется перевод личного дела», — обращает внимание юрист.

Трудности при получении приписного свидетельства и как их решать.

Несмотря на простоту процедуры, при получении приписного свидетельства возможны сложности:

Гражданин не получает повестку.

Решение: обратиться в военкомат самостоятельно.

Медкомиссия выявила проблемы со здоровьем.

Решение: пройти дополнительное обследование и предоставить все необходимые документы.

Нет постоянной регистрации.

Решение: предоставить временную регистрацию по месту фактического проживания.

Военкомат затягивает выдачу документа.

Решение: написать заявление в военкомат с требованием выдать приписное или обратиться в прокуратуру.

Электронный формат постановки на воинский учет в Москве.

С 2024 года Москва активно внедряет электронную систему постановки на воинский учет через Госуслуги.

Среди плюсов электронного формата Георгий Габолаев называет:

* онлайн-запись без необходимости долгого ожидания в военкомате,



* автоматическое уведомление о необходимости явки,



* возможность подать часть документов через интернет.

Минусы:

* все равно необходимо личное посещение военкомата для медкомиссии,



* в некоторых случаях система дает сбои, и документы приходится подавать вручную.

Таким образом, для жителей Москвы и крупных городов цифровизация делает процесс получения приписного свидетельства удобнее, но полностью избежать визита в военкомат пока невозможно.

«Приписное свидетельство — важный документ для юношей, становящихся на воинский учет. Его получение — обязательный этап, влияющий на дальнейшие юридические процедуры (поступление, работа, поездки за границу)», — резюмировал юрист.

Что делать, если потерял приписное свидетельство.

Если приписное свидетельство утеряно, нужно как можно быстрее его восстановить.

Этот документ подлежит замене не только при утере, но и при наличии в нем ошибок или если приписное свидетельство испорчено.

Порядок действий при утере приписного свидетельства:

* обратитесь в военкомат,



* напишите объяснительное заявление, если документ испорчен или утерян случайно,



* если вы полагаете, что приписное свидетельство могли украсть, потребуется также обратиться в полицию,



* вновь подайте необходимый пакет документов, чтобы получить дубликат приписного свидетельства.

