Крашенинников презентовал в Крыму книгу об СССР в период войны

На конференции также ставится вопрос об ООН. Учредительную конференцию ООН было решено созвать 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско. В основу ее деятельности был положен принцип единогласного принятия решений постоянными членами Совета Безопасности (Великобритания, Китай, СССР, США, Франция), каждый из которых имел право заблокировать неприемлемое для себя решение (право вето). Кроме того, Сталин добился согласия партнеров по переговорам на то, чтобы в числе учредителей и членов ООН был не только СССР, но и Украинская и Белорусская союзные республики как наиболее пострадавшие от войны.