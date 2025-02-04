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В Таганроге бродячая собака покусала подростка

В Таганроге займутся отловом бродячих псов.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге отловят бродячих собак на улице Александровской. Об этом сообщила «Таганрогская правда» со ссылкой на городскую администрацию. Происшествие случилось днем 2 февраля.

Согласно опубликованной информации, собака покусала 16-летнюю девочку. Очевидцы рассказали о случившемся в местных группах в социальной сети. По словам матери подростка, девочке оказали всю необходимую помощь медики.

В городской администрации сообщили, что подрядной организации направлена заявка на отлов бродячих собак. Специалисты приступят к работе на улице Александровской и переулке А. Глушко 7 февраля.