В Таганроге бродячая собака покусала подростка

В Таганроге отловят бродячих собак на улице Александровской. Об этом сообщила «Таганрогская правда» со ссылкой на городскую администрацию. Происшествие случилось днем 2 февраля.
Согласно опубликованной информации, собака покусала 16-летнюю девочку. Очевидцы рассказали о случившемся в местных группах в социальной сети. По словам матери подростка, девочке оказали всю необходимую помощь медики.
В городской администрации сообщили, что подрядной организации направлена заявка на отлов бродячих собак. Специалисты приступят к работе на улице Александровской и переулке А. Глушко 7 февраля.