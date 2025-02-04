«Надбавки врачам от 185% до 300% оклада». Минздрав назвал размер надбавок врачам-специалистам с 1 января 2025

А врачам-специалистам отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации — 300% оклада. 235% оклада будут платить врачам-специалистам приемных отделений, врачам-специалистам отделений для пациентов с инсультом, с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличами конечностей и нарушением функций тазовых органов, врачам-специалистам выездных бригад, врачам общей практики, а также врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым. Всем врачам, которых нет в этом списке — 185% оклада.