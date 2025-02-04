«Надбавки врачам от 185% до 300% оклада». Минздрав назвал размер надбавок врачам-специалистам с 1 января 2025

Минздрав сообщил, что с 1 января 2025 года увеличены надбавки за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам. Это предусматривает постановление Минздрава от 24 января 2025 года № 9 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 года № 52».
С 1 января предусмотрено увеличение надбавки врачам-специалистам на 45% оклада.
А врачам-специалистам отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации — 300% оклада. 235% оклада будут платить врачам-специалистам приемных отделений, врачам-специалистам отделений для пациентов с инсультом, с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличами конечностей и нарушением функций тазовых органов, врачам-специалистам выездных бригад, врачам общей практики, а также врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым. Всем врачам, которых нет в этом списке — 185% оклада.
Кстати, Минздрав сказал о повышении зарплат медсестрам и медбратьям в 2025 году за счет повышения надбавок (все подробности здесь).