Школа и три детсада закрылись из-за ОРВИ в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, обследование прошли 15,7 тысячи человек. У половины обследованных выявили грипп A (H1N1)2009 и вирус гриппа B.
Кроме того, были обнаружены риновирусы, сезонные коронавирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы и микоплазма. Также в регионе сохраняется актуальность COVID-19. За прошедшую неделю зарегистрировано 159 случаев, что на 3,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Для предотвращения распространения инфекций полностью закрыты одна школа и три детских сада, частично — 135 классов и 115 групп в детских садах.
Ранее сообщалось, что 13 человек заболели гепатитом А в Нижегородской области с начала года.