Падение астероида на древнюю Луну породило сразу два гигантских каньона

«Долины Шредингера и Планка похожи по своим размерам и глубине на североамериканский Большой Каньон, однако они почти одновременно сформировались меньше чем за десять минут после падения астероида, а не за 5−6 млн лет речной эрозии, как их земной “собрат”. Лунные каньоны были порождены потоками обломков упавшего объекта, которые прочертили прямые линии по поверхности южного полюса Луны», — пишут исследователи.