CNN: в человеческом мозге обнаружили микропластик

«Это открытие ставит перед научным сообществом новые вопросы о том, как микропластик проникает в организм и какие последствия это может иметь для нервной системы», — считают авторы исследования. По их данным, частицы пластика были обнаружены в образцах тканей мозга нескольких десятков человек, участвовавших в исследовании. Количества этого микропластика, обнаруженного у каждого человека, хватило бы на чайную ложку.