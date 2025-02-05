В Перми издали брошюру о защите от кибермошенников

В Перми издана брошюра «Защити себя и своих близких от кибермошенников». В ней — информация о наиболее распространенных схемах мошенничества и рекомендации по защите личных данных. Рассказано, как преступники выдают себя за банковских работников, специалистов служб социальной защиты. Чаще всего они обманывают людей преклонного возраста и детей. Так, 70-летнему жителю жулики представились сотрудниками оператора сотовой связи. Ему предложили установить на телефон новое приложение на выгодных условиях. Пенсионер потерял более 2,5 миллиона рублей.